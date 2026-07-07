Псковичей приглашают на мультимедийную экскурсию-лекцию о древнем зодчестве

19:22, 07 июля 2026, ПАИ

Мультимедийная интерактивная экскурсия-лекция «Симфония света и камня. Псковская архитектура сквозь века» пройдёт в библиотеке имени И. И. Василёва 10 июля, сообщили ПАИ организаторы.

В ходе мероприятия зрители познакомятся с историей псковского зодчества. Участникам представят эксклюзивные видеоматериалы, снятые специально для музея, – они посвящены ключевым псковским храмам и их фресковым ансамблям.

Программа позволит проследить, как зарождалось и развивалось псковское зодчество, а также оценить его вклад в становление русской культуры. В видеоматериалах раскроют особенности местной архитектурной школы – в том числе расскажут о знаменитых псковских звонницах, крыльцах и апсидах. Отдельное внимание уделят приёмам работы со светом: посетители узнают, как мастерам удавалось придавать суровому известняку лёгкость и воздушность.

Благодаря мультимедийным технологиям участники смогут детально рассмотреть элементы архитектуры, недоступные при обычной прогулке, – в том числе изучить скрытые детали и «заглянуть» в закрытые пространства.

Вход на мероприятие бесплатный, однако количество мест ограничено. Начало в 18:30.