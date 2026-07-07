Номинал «Пушкинской карты» могут увеличить

23:50, 07 июля 2026, ПАИ

Министерство культуры России представило проект постановления, предусматривающего увеличение номинала «Пушкинской карты» с пяти тысяч до семи тысяч рублей с 1 сентября этого года. Документ, содержащий эти предложения, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложенным изменениям, необходимо внести корректировки в постановление Правительства РФ «О социальной поддержке молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры», пишут «Известия».

Кроме того, Минкультуры России разработало проект постановления о включении цирков в программу «Пушкинская карта». Президент России Владимир Путин 26 июня поручил обеспечить участие государственных цирковых учреждений в этой инициативе.