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Общество

Нина Шнайдер призналась, что поездка в Псковскую область может вдохновить её на новую песню

В беседе с корреспондентом «Первого Псковского» исполнитель и автор песен Нина Шнайдер, выступившая на Кургане Дружбы в Себежском районе, призналась, что поездка в Псковскую область может вдохновить её на новую песню.

Нина Шнайдер

«Всегда, когда я приезжаю из новых мест, у меня появляются идеи для новой песни. Поэтому поездка в Псковскую область, наверное, не будет исключением. Буду рада снова сюда попасть и выступить с новым материалом», – отметила Нина Шнайдер.

Исполнительница также рассказала, что довольно поздно пришла в музыку и поначалу никто, кроме мамы, в неё не верил.

«Музыка была в моей жизни всегда, но пришла к ней не сразу, хотя меня всегда тянуло. У меня был музыкальный дед и папа, который играл на нескольких инструментах. Поначалу было страшно, страшно выйти и спеть на большую аудиторию. Мой продюсер Виктор Дробыш подтвердит, что путь артиста – сложный путь. Сложно петь на большой зал, сложно пробиться в этой профессии, но помогает то, что ты хочешь приносить людям радость, донести достойную музыку и тексты», – подытожила Нина Шнайдер.

Полностью интервью с Ниной Шнайдер смотрите на телеканале «Первый Псковский» в субботу, 11 июля, в 20:50 и в воскресенье, 12 июля, в 18:30.

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