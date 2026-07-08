Сенатор Мельникова поздравила псковичей с Днём семьи, любви и верности

17:32, 08 июля 2026, ПАИ

Сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова поздравила жителей региона с Днём семьи, любви и верности. Соответствующее обращение она опубликовала в своём канале на платформе MAX.

В своём поздравлении Мельникова отметила, что праздник напоминает о главных жизненных ценностях – любви, взаимном уважении, заботе и преданности. Она подчеркнула, что семья была и остаётся надёжной опорой человека, источником силы, мудрости и душевного тепла.

«Сегодня, когда наша страна проходит через серьёзные испытания, значение семьи ощущается особенно остро. Она даёт уверенность, помогает преодолевать трудности, ждать и верить, поддерживать тех, кто сегодня защищает интересы России, и сохранять единство нашего общества», – подчеркнула сенатор.

Особые слова признательности Мельникова адресовала супружеским парам, которые своим примером доказывают, что любовь и верность сильнее любых испытаний, а также многодетным семьям, родителям, бабушкам и дедушкам, воспитывающим детей в уважении к истории, традициям и своей Родине.

Сенатор пожелала всем мира, согласия и благополучия в каждом доме, крепкого здоровья, счастья, любви и семейного тепла, призвав беречь близких, ведь семья всегда остаётся главной ценностью.