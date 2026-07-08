337 человек спасли пожарные в Псковской области за полгода

16:03, 08 июля 2026, ПАИ

337 человек удалось спасти пожарным в Псковской области за первые шесть месяцев 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Кроме того, благодаря оперативным действиям сотрудников ведомства удалось сохранить материальные ценности на сумму 113 миллионов 263 тысячи рублей. Также спасено 161 строение и 22 единицы автотранспорта.

Всего за этот период в регионе зарегистрировали 2 616 пожаров, при которых погибли 44 человека, в том числе один несовершеннолетний. Ещё 13 человек получили травмы.

Среди 44 погибших основную долю составили лица без определённого рода деятельности – 20 человек, пенсионеры – 17 человек, рабочие – три человека, инвалиды – три человека и один ребёнок.