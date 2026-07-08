Молодые семьи в Псковской области могут получить грант до 510 тысяч рублей на свои проекты

16:58, 08 июля 2026, ПАИ

В Псковской области стартовал конкурсный отбор социальных проектов молодых семей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Участниками конкурса могут стать семьи от 18 до 35 лет включительно, которые проживают на территории Псковской области, состоят в браке и воспитывают одного ребёнка и более.

«Это отличный шанс получить финансовую поддержку для воплощения инициатив», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Конкурс пройдёт по двум направлениям: событийные мероприятия (организация форумов, слётов, фестивалей, концертов, мастер-классов и просветительских акций) и создание инфраструктуры (обустройство общественных пространств – как закрытых, так и под открытым небом, создание семейных сообществ и клубов молодых семей).

Победителями могут стать десять лучших проектов. Максимальная сумма гранта – 510 тысяч рублей. Заявленные проекты необходимо будет реализовать с 21 августа 2026 года до 20 августа 2027 года.

Заявку можно отправить до 26 июля на электронную почту molgrant@km.pskov.ru. Срок подведения итогов отбора – 14 августа.