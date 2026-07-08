Пересдача ЕГЭ проходит в Псковской области

15:49, 08 июля 2026, ПАИ

Пересдача ЕГЭ проходит в Псковской области 8 и 9 июля, сообщили ПАИ в министерстве образования региона.

Выпускники могут написать один из предметов, который они уже сдавали, по своему выбору. Такая возможность была введена с 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Всего в регионе на эти дни зарегистрировалось 490 участников. Самыми популярными предметами стали обществознание (152 человека), информатика (60 человек), русский язык (55 человек), профильная математика (50 человек).

Предыдущий результат участника пересдачи по выбранному предмету будет аннулирован.