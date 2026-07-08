Нина Шнайдер рассказала, почему приняла предложение выступить в Псковской области

16:31, 08 июля 2026, ПАИ

Певица, автор песен Нина Шнайдер рассказала, почему приняла предложение выступить в Псковской области.

«Псковская область для меня многое значит, так как здесь жил и похоронен мой отец. К тому же для меня очень важно было приехать и выступить именно на Кургане Дружбы, – поделилась Нина Шнайдер в беседе с корреспондентом «Первого Псковского». – Здесь люди как-то особенно сплачиваются. Да и музыка способна объединять людей».

По словам Шнайдер, для Кургана Дружбы выбрано очень живописное место, которое немного напомнило ей родную Мурманскую область.

Полностью интервью с Ниной Шнайдер смотрите на телеканале «Первый Псковский» в субботу, 11 июля, в 20:50 и в воскресенье, 12 июля, в 18:30.

Напомним, Курган Дружбы – памятник истории федерального значения, сооружённый в честь дружбы русского, белорусского и латышского народов на границе трёх стран. Здесь в годы Великой Отечественной войны пролегали партизанские тропы, где объединились партизанские отряды трёх республик, и было положено начало формированию братского партизанского края.