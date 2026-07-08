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Игорь Иванов: Счастливая семья – залог успешного и созидательного труда

С Днём семьи, любви и верности поздравил жителей региона председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«Этот день напоминает нам о главных человеческих ценностях, которые служат опорой в любых жизненных ситуациях. Семья – это наш надёжный тыл, неисчерпаемый источник душевного тепла, вдохновения и поддержки. Именно в кругу родных мы находим понимание, учимся заботе, уважению и ответственности друг за друга», – подчеркнул он.

По словам Игоря Иванова, для профсоюзного движения эти идеалы особенно близки и понятны, потому что профсоюзы – это одна большая единая семья, сплочённая общими целями, взаимовыручкой и традициями солидарности.

«Мы вместе преодолеваем трудности, вместе радуемся победам и стоим плечом к плечу, защищая интересы человека труда. Мы прекрасно понимаем, что благополучие региона и страны начинается с домашнего очага. В каждой семье есть работающий человек, чьим ежедневным трудом создаётся наше общее будущее. И именно поддержка близких даёт труженику силы профессионально расти, честно выполнять своё дело и с радостью возвращаться домой после тяжёлой смены», – сказал лидер профсоюзного объединения, добавив, что счастливая семья – это залог успешного и созидательного труда.

Он также пожелал жителям региона, чтобы в домах всегда царили мир, согласие и детский смех. «Пусть любовь согревает ваши сердца, а верность и взаимопонимание остаются незыблемым фундаментом ваших отношений. Крепкого вам здоровья, уюта, добра и семейного благополучия!» – заключил Игорь Иванов.

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