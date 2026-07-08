Церемония бракосочетания прошла в Изборской крепости ко Дню семьи, любви и верности

16:55, 08 июля 2026, ПАИ

Выездная церемония регистрации брака состоялась в музее-заповеднике «Изборск», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

«В самом сердце Изборска, на территории ансамбля Изборской крепости, состоялось по-настоящему знаковое событие. Накануне одного из самых тёплых праздников – Дня семьи, любви и верности – здесь родилась новая семья», – отметили в музее.

В преддверии праздника брак заключили Никита и Маргарита Затравкины.

«Музей-заповедник «Изборск» от всей души поздравляет счастливую пару! Пусть ваш брак будет таким же крепким, как древние стены Изборской крепости, а ваша любовь согревает сердца сквозь года», – пожелали сотрудники музея.