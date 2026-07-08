Почти 10 тысяч семей в Псковской области получают единое пособие

11:26, 08 июля 2026, ПАИ

В Псковской области почти 10 тысяч семей с детьми до 17 лет, а также беременные женщины получают единое пособие. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Размер выплаты составляет 50 %, 75 % или 100 % от прожиточного минимума, который в регионе равен 18 750 рублям.

Назначение пособия производится с учётом комплексной оценки нуждаемости: учитываются доходы семьи, имущество и занятость родителей. Такая система позволяет адресно поддерживать семьи с невысокими доходами.

Всего государственную поддержку от регионального отделения СФР получают 20 тысяч семей. На эти цели с начала года направили уже более четырёх миллиардов рублей.

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайте Социального фонда России или по бесплатному телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01.