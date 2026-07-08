Губернатор Псковской области находится в Москве для решения вопроса с топливом

12:30, 08 июля 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников находится в командировке в Москве в связи с ситуацией с топливом в регионе. Об этом он сообщил в своём официальном канале на платформе MAX. Глава региона отметил, что ситуация с топливом пока не улучшается.

«День был насыщенным: встречи, консультации, переговоры. В основном обсуждали увеличение объёма поставок топлива компаниям, которые работают у нас в Псковской области», – отметил глава региона.

По словам губернатора, он провёл переговоры с федеральными коллегами, которые сообщили, что проблемы с бензином наблюдаются во многих регионах России и ситуация в Псковской области не является исключительной.

При этом, как отметил Михаил Ведерников, есть надежда, что для Псковской области объёмы поставок топлива будут увеличены. «Есть осторожный оптимизм, что для нашего региона объёмы поставок будут увеличены. Продолжим работу в этом направлении», – отметил глава региона.

Ранее губернатор сообщал, что на многих заправках бензин заканчивался до полудня, а очереди были практически везде. Введённый режим работы АЗС с 7:00 призван гарантировать, что топливо будет распределяться более равномерно.

Отметим, и на региональном, и на федеральном уровнях принимаются меры по стабилизации ситуации с обеспечением топлива в регионе. В частности, достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями. Власти просят жителей сообщать о нарушениях, если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами.

Кроме того, совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров. Ситуация с обеспечением региона топливом стала темой заседания оперативного штаба Псковской области.