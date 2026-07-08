Более 2 600 родителей в Псковской области получают пособие по уходу за ребёнком

11:45, 08 июля 2026, ПАИ

В Псковской области пособие по уходу за ребёнком до полутора лет получают 2 674 родителя, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения Социального фонда России.

Среди получателей – 294 отца, что составляет более 10 % от общего числа.

Размер пособия для работающих родителей составляет 40 % от среднего заработка, но не ниже минимальной суммы – 10 669,64 рубля. Для неработающих граждан установлена фиксированная сумма – 10 669,64 рубля.

Выплата предоставляется ежемесячно на каждого ребёнка.

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайте Социального фонда России или по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).