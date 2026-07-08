В издательстве Псково-Печерского монастыря вышла книга «Цветочные рецепты»

11:18, 08 июля 2026, ПАИ

В издательстве Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря вышла книга «Цветочные рецепты», сообщили ПАИ в Псковской епархии. Автор книги – руководитель цветочной студии Алина Кичайкина, чей профессиональный путь неразрывно связан с исследованием и приумножением традиций храмового благоукрашения.

На страницах издания читатель найдёт богословские смыслы: как через оттенки, формы и символику растений отразить художественный язык иконы и подчеркнуть догматические особенности церковных праздников; практику и системный подход: конкретные «рецепты» праздничных оформлений с указанием сезонности и точных сортов цветов; визуальные подсказки, которые помогут вам интуитивно почувствовать, как особенности растительного материала подсказывают гармоничные сочетания в оформлении», – рассказали в епархии.

Издание получило одобрение издательского совета Русской православной церкви.