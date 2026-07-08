Губернатор объяснил причины перехода псковских АЗС на работу с 7:00

11:52, 08 июля 2026, ПАИ

Автозаправочные станции в Псковской области временно перешли на режим работы с 7:00. Глава региона Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX пояснил, что видит реакцию людей на это решение и понимает их недовольство.

Как ранее пояснял губернатор, контролировать ситуацию на АЗС в ночное время сложно: фиксировались случаи, когда одни и те же водители многократно проходили очередь, заливая топливо в канистры.

«Это решение топливных компаний, а не оперштаба. Если бы они такое решение не приняли, то, возможно, бензин заканчивался бы ещё до 7:00, а всё-таки большая часть людей заправляется в первой половине дня. С пониманием отношусь к тем, кому это не нравится, но для большинства людей мера правильная», – отметил глава региона.

Ранее губернатор сообщал, что на многих заправках бензин заканчивался до полудня, а очереди были практически везде. Введённый режим работы с 7:00 призван гарантировать, что топливо будет распределяться более равномерно.

Отметим, и на региональном, и на федеральном уровнях принимаются меры по стабилизации ситуации с обеспечением топлива в регионе. В частности, достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями. Власти просят жителей сообщать о нарушениях, если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами.

Кроме того, совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров. Ситуация с обеспечением региона топливом стала темой заседания оперативного штаба Псковской области.