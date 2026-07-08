Общественники оценили условия проживания осуждённых в исправительном центре Псковской области

11:48, 08 июля 2026, ПАИ

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Псковской области Александр Савунов и Павел Козырев провели проверку исправительного центра № 1 УФСИН России по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В сопровождении врио начальника ИЦ-1 Ивана Гаморчука представители ОНК осмотрели территорию учреждения. В ходе визита были проверены помещения для нарушителей, прогулочный двор, жилые комнаты общежития, бытовые помещения, санитарные узлы, столовая и режимная территория.

По итогам осмотра общественники отметили, что условия содержания осуждённых соответствуют установленным требованиям.

Также члены ОНК пообщались с осуждёнными, чтобы выяснить, есть ли у них жалобы на условия проживания, порядок отбывания наказания и вопросы трудоустройства.

В завершение проверки состоялась рабочая встреча с руководством исправительного центра. Участники обсудили вопросы организации работы учреждения, соблюдения законных прав осуждённых и поддержания установленного порядка.