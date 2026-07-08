Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опыт Орловской области по топливу изучат на Псковщине с поправкой на специфику региона

Опыт Орловской области по регулированию топливной ситуации будет изучен в Псковской области, но прямое копирование мер неэффективно из-за различий в логистике и туристического статуса региона. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём официальном канале на платформе MAX.

«Мы изучаем практику Орловской области. Но стоит понимать, что специфика регионов не одинакова. «Волшебства» от копирования мер ждать не стоит, но мы проработаем возможность внедрения подобной системы с учётом наших местных особенностей», – отметил глава региона.

Он пояснил, что в регионах Центрального федерального округа ситуация с топливом лучше благодаря более удобной логистике, а не вводимым ограничениям, тогда как Псковская область – туристический регион с иной спецификой.

Михаил Ведерников сообщил, что положение с топливом в регионе не улучшается, в связи с чем он находится в командировке в Москве для переговоров с федеральными коллегами. По словам губернатора, проблемы с бензином наблюдаются во многих регионах России, ситуация в Псковской области не является исключительной. «Есть осторожный оптимизм, что для нашего региона объёмы поставок будут увеличены», – сказал губернатор.

Глава региона также прокомментировал решение заправок перейти на режим работы с 7:00, назвав его вынужденным. Отвечая на просьбы пускать без очереди социальные группы, губернатор напомнил, что льготников в регионе около 300 тысяч. «Выделение любых групп создаст параллельные очереди и оставит часть людей вообще без топлива. Сейчас приоритет отдан только жизненно важным службам», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников добавил, что не всё зависит от регионального правительства, но власти стараются отрабатывать все острые моменты максимально оперативно.

Отметим, и на региональном, и на федеральном уровне принимаются меры по стабилизации ситуации с обеспечением топлива в регионе. В частности, достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями. Власти просят жителей сообщать о нарушениях, если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами.

Кроме того, совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров. Ситуация с обеспечением региона топливом стала темой заседания оперативного штаба Псковской области.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 июля 2026

Как проверить ВИЧ-статус: советы Роспотребнадзора
08 июля 2026

Суд в Псковской области отказался признать мёртвым скрывающегося от следствия мужчину
08 июля 2026

Эксперт: Конным спортом можно заниматься в любом возрасте
08 июля 2026

Борис Елкин: Уборка Пскова продолжается в полном объёме, несмотря на дождь
08 июля 2026

Что нужно знать перед занятиями конным спортом: рекомендации эксперта
08 июля 2026

Опубликована программа фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских Горах»
08 июля 2026

Сенатор Мельникова поздравила псковичей с Днём семьи, любви и верности
08 июля 2026

Игорь Иванов: Счастливая семья – залог успешного и созидательного труда

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...