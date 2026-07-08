Опыт Орловской области по топливу изучат на Псковщине с поправкой на специфику региона

13:49, 08 июля 2026, ПАИ

Опыт Орловской области по регулированию топливной ситуации будет изучен в Псковской области, но прямое копирование мер неэффективно из-за различий в логистике и туристического статуса региона. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своём официальном канале на платформе MAX.

«Мы изучаем практику Орловской области. Но стоит понимать, что специфика регионов не одинакова. «Волшебства» от копирования мер ждать не стоит, но мы проработаем возможность внедрения подобной системы с учётом наших местных особенностей», – отметил глава региона.

Он пояснил, что в регионах Центрального федерального округа ситуация с топливом лучше благодаря более удобной логистике, а не вводимым ограничениям, тогда как Псковская область – туристический регион с иной спецификой.

Михаил Ведерников сообщил, что положение с топливом в регионе не улучшается, в связи с чем он находится в командировке в Москве для переговоров с федеральными коллегами. По словам губернатора, проблемы с бензином наблюдаются во многих регионах России, ситуация в Псковской области не является исключительной. «Есть осторожный оптимизм, что для нашего региона объёмы поставок будут увеличены», – сказал губернатор.

Глава региона также прокомментировал решение заправок перейти на режим работы с 7:00, назвав его вынужденным. Отвечая на просьбы пускать без очереди социальные группы, губернатор напомнил, что льготников в регионе около 300 тысяч. «Выделение любых групп создаст параллельные очереди и оставит часть людей вообще без топлива. Сейчас приоритет отдан только жизненно важным службам», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников добавил, что не всё зависит от регионального правительства, но власти стараются отрабатывать все острые моменты максимально оперативно.

Отметим, и на региональном, и на федеральном уровне принимаются меры по стабилизации ситуации с обеспечением топлива в регионе. В частности, достигнута договорённость с сетевыми автозаправочными станциями. Власти просят жителей сообщать о нарушениях, если на какой‑либо АЗС отказывают в отпуске топлива в соответствии с правилами.

Кроме того, совместно с топливными компаниями власти договорились о ключевых мерах: всегда оставлять резерв топлива для жизненно важных сфер, а также обеспечивать отпуск горючего в тару для фермеров. Ситуация с обеспечением региона топливом стала темой заседания оперативного штаба Псковской области.