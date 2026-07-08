«Капсулу времени» с признаниями в любви запустили в MAX

13:59, 08 июля 2026, ПАИ

В мессенджере MAX запустили «капсулу времени» – сервис «Нам, с любовью», с помощью которого пользователи могут записать видеообращение с пожеланием или признанием в любви и отправить его в будущее себе или своей второй половинке, сообщили ПАИ в пресс-службе мессенджера.

Проект запущен в рамках III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» в национальном центре «Россия».

Записать послание могут все пользователи мессенджера. Для этого необходимо перейти в чат-бот «Нам, с любовью», нажать на кнопку «Записать сообщение», записать видео и отправить его, а затем выбрать время, когда послание вернётся: от одного месяца до года.

В назначенный день пользователь получит видео с посланием в чат-боте и сможет поделиться им со своей второй половинкой или другом в MAX.

В этом году Псковскую область на III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» представят Анна Васильева и Илья Кузьмин. В Москве Анна и Илья зарегистрируют брак вместе с 100 другими парами из разных регионов страны. Их история началась 2,5 года назад на дне рождения общей подруги, а предложение руки и сердца Илья сделал на крыше дома, устроив сюрприз под видом коммерческой фотосъёмки. Пара мечтает о большой семье с тремя детьми и совместных путешествиях.