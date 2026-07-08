Офтальмолог перечислил неожиданные причины ухудшения зрения

13:57, 08 июля 2026, ПАИ

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор клиники VISTA Антон Казанцев в беседе с «Лентой.ру» перечислил неожиданные причины ухудшения зрения.

Первой и самой грубой ошибкой врач назвал использование дешёвых тёмных очков без ультрафиолетового фильтра. Специалист обратил внимание, что в них зрачок расширяется, пропуская больше губительного излучения, чем без очков вообще.

Солнечные лучи летом наиболее агрессивны, их повреждающее действие накапливается годами, приводя к ожогу роговицы, катаракте или возрастной макулярной дистрофии. Чтобы обезопасить глаза, он призвал выбирать модели с маркировкой UV400 или надписью о 100-процентной защите от ультрафиолета, носить их даже в облачную погоду, особенно у воды или в горах.

Второй распространённой привычкой офтальмолог назвал использование кондиционеров, которые интенсивно осушают воздух. В результате, уточнил медик, слёзная плёнка испаряется быстрее, чем восстанавливается, что вызывает синдром сухого глаза: резь, жжение, ощущение инородного тела, временное снижение зрения. Ситуация усугубляется при работе за монитором или смартфоном, когда моргание становится редким. Врач порекомендовал не сидеть прямо под потоком воздуха от кондиционера, использовать увлажнители и при необходимости закапывать препараты искусственной слезы, особенно тем, кто носит контактные линзы.

Также он отметил, что негативно повлиять на зрение может привычка есть немытые фрукты или ягоды, после чего трогать руками глаза. По словам медика, это прямой путь к микробным конъюнктивитам. Кроме того, ухудшиться зрение может из-за долгого пребывания на ярком солнце, которое провоцирует расширение сосудов.

«Категорически не рекомендуется открывать глаза под водой, необходимо использовать герметичные очки для плавания, а после купания промывать глаза чистой водой или физиологическим раствором. Линзы лучше снимать сразу же после выхода из водоёма», – заключил Казанцев.