Борис Елкин пожелал псковским семьям любви, гармонии и взаимопонимания

14:15, 08 июля 2026, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX поздравил жителей города с Днем семьи, любви и верности, пожелав, чтобы в каждом доме царили тепло, забота и взаимное уважение.

Он отметил, что семья – это главная опора человека, источник поддержки и силы в любых жизненных обстоятельствах.

«Жизнь прожить – не поле перейти. Когда речь идет о совместной жизни, задача еще более усложняется и одновременно обретает смысл, дает силы стремиться к лучшему», – подчеркнул Борис Елкин.

Глава города рассказал, что в честь праздника семейным парам вручили медали за 50-летие совместной жизни и награды «За любовь и верность». Всего были отмечены 40 супругов, которые на протяжении десятилетий сохраняли любовь, поддержку и уважение друг к другу. Борис Елкин отметил, что настоящим богатством этих семей стали не только годы, прожитые вместе, но и общие воспоминания, дети и внуки, семейные традиции и радость общения с близкими.

«Символ праздника – скромная ромашка. В её белых лепестках – чистота чувств, а в жёлтой сердцевине – тепло, которое мы дарим друг другу каждый день. Это отличный повод провести время с родными, вспомнить семейные истории, посмотреть старые фото или устроить уютный домашний вечер. Пусть в каждом доме царят гармония и понимание, а любовь и верность помогают преодолевать любые трудности!» – пожелал глава Пскова.