Детям до 14 лет запретят делать традиционный маникюр и педикюр

14:33, 08 июля 2026, ПАИ

В России с 1 декабря вступит в силу новый ГОСТ, регулирующий оказание парикмахерских и косметических услуг детям до 14 лет. Документ впервые устанавливает специальные требования для работы салонов красоты с несовершеннолетними, сообщает РИА Новости.

Согласно новым правилам, услуги детям младше 10 лет рекомендуется оказывать только в присутствии родителей или законных представителей.

Особые ограничения предусмотрены для маникюра и педикюра. Детям до 14 лет не рекомендуется делать традиционные процедуры с использованием режущих инструментов. Также при оказании таких услуг должны соблюдаться дополнительные требования безопасности.

Пирсинг детям разрешен только в виде прокола мочек ушей.

При этом детям можно будет делать стрижки, укладки, безопасное временное окрашивание волос, процедуры по уходу за волосами и кожей головы. Также разрешены временные татуировки, рисунки специальными красками и грим.

Для детских процедур специалисты должны использовать специальную косметику и натуральные красители. Средства должны относиться к гипоаллергенным линиям и не содержать сильных ароматизаторов или компонентов, способных вызвать нежелательные реакции.

ГОСТ также допускает проведение спа-программ, однако уход за кожей лица не должен включать инвазивные пилинги с кислотами высокой концентрации.

Отдельные требования установлены к температурному режиму. Поверхности, с которыми может контактировать ребенок, не должны нагреваться выше 60 градусов. Температура воды при мытье головы для детей до 7 лет должна составлять 35–37 градусов, а для детей от 7 до 14 лет – от 38 до 40 градусов.