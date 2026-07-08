Онищенко перечислил заболевания, которые часто обостряются летом

14:14, 08 июля 2026, ПАИ

Сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы, эндокринные заболевания и болезни почек могут обостриться летом, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, пишет РИА Новости.

Врач обратил внимание, что жара на улице может оказать негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и спровоцировать обострение, особенно у тех, у кого уже есть гипертония или ишемическая болезнь. По словам учёного, для летних месяцев также характерны заболевания дыхательной системы.

Существенные перепады между температурой на улице и в помещении с кондиционером, как уточнил академик, способны навредить организму. Он также обратил внимание на то, что очистке климатической техники следует уделять особое внимание: скопление микрофлоры внутри прибора способно спровоцировать болезнь, даже если в комнате поддерживается рекомендованный температурный режим.

В числе прочего специалист обратил внимание на вероятность обострения эндокринных и почечных патологий. Актуальность сохраняют и аллергические проявления. «Ну и, конечно же, инфекционные заболевания нам с вами не нужно забывать», – подытожил Онищенко.