Суд взыскал с псковички почти 1,2 млн рублей по утильсбору

14:52, 08 июля 2026, ПАИ

Суд обязал жительницу Псковского района выплатить задолженность по утилизационному сбору, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Псковская таможня подала административный иск к жительнице Псковского района. Поводом для обращения стала продажа автомобиля, ввезённого на территорию России в 2024 году.

Суд установил, что женщина ввезла автомобиль в Россию и осуществила его полное таможенное оформление, включая уплату таможенных платежей и утилизационного сбора по льготной ставке.

При этом, нарушая действующее законодательство и условия предоставления льготы на утилизационный сбор, женщина продала автомобиль через шесть месяцев после его ввоза в Россию.

С учётом указанных обстоятельств суд полностью удовлетворил исковые требования, взыскав с женщины задолженность по утилизационному сбору в размере 973 тысяч рублей, а также пени в размере почти 220 тысяч рублей.