Псковичка стала участницей экологического форума на Камчатке

15:02, 08 июля 2026, ПАИ

В Камчатском крае завершился V Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край», участницей которого стала представительница Псковской области Ксения Птушко, сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Площадка объединила 600 участников из России и других государств. Форум размещался на территории глэмпинг-лагеря в Паратунской рекреационной зоне и проводился в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

В ходе смены участники осваивали программу по трём направлениям: «Экотехнологии», «Экотуризм» и «Экопросвещение». В программу были включены пленарные заседания, тематические семинары и мастер-классы от признанных специалистов в сфере экологии и природоохранных технологий. Практический блок предусматривал экспедиции и походы в сопровождении научных сотрудников, возведение экологических троп, а также выездные лабораторные исследования.

Ксения Птушко отметила, что пребывание на полуострове и включённость в столь масштабное событие стали для неё невероятным опытом. Она подчеркнула, что знакомство с единомышленниками из различных регионов и наблюдение за своеобразной природой Камчатки позволили осознать, насколько значимым может быть объединение усилий для сохранения окружающей среды. Участница выразила признательность устроителям за создание атмосферы, в которой каждый ощущал себя причастным к важному делу.

«Я познакомилась с ребятами из разных регионов, увидела уникальную природу полуострова и поняла, как много мы можем сделать для сохранения окружающей среды, если объединим усилия. Огромная благодарность организаторам за создание атмосферы, в которой каждый чувствовал себя частью большого и важного дела», – отметила псковичка.

Организатором форума выступил Всероссийский экологический центр «Экосистема» при поддержке Росмолодёжи и правительства Камчатского края. Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется, что оно будет проводиться ежегодно.