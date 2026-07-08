Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичка стала участницей экологического форума на Камчатке

В Камчатском крае завершился V Всероссийский молодёжный экологический форум «Экосистема. Заповедный край», участницей которого стала представительница Псковской области Ксения Птушко, сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Фото здесь и далее предоставили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Площадка объединила 600 участников из России и других государств. Форум размещался на территории глэмпинг-лагеря в Паратунской рекреационной зоне и проводился в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

В ходе смены участники осваивали программу по трём направлениям: «Экотехнологии», «Экотуризм» и «Экопросвещение». В программу были включены пленарные заседания, тематические семинары и мастер-классы от признанных специалистов в сфере экологии и природоохранных технологий. Практический блок предусматривал экспедиции и походы в сопровождении научных сотрудников, возведение экологических троп, а также выездные лабораторные исследования.

Ксения Птушко отметила, что пребывание на полуострове и включённость в столь масштабное событие стали для неё невероятным опытом. Она подчеркнула, что знакомство с единомышленниками из различных регионов и наблюдение за своеобразной природой Камчатки позволили осознать, насколько значимым может быть объединение усилий для сохранения окружающей среды. Участница выразила признательность устроителям за создание атмосферы, в которой каждый ощущал себя причастным к важному делу.

«Я познакомилась с ребятами из разных регионов, увидела уникальную природу полуострова и поняла, как много мы можем сделать для сохранения окружающей среды, если объединим усилия. Огромная благодарность организаторам за создание атмосферы, в которой каждый чувствовал себя частью большого и важного дела», – отметила псковичка.

Организатором форума выступил Всероссийский экологический центр «Экосистема» при поддержке Росмолодёжи и правительства Камчатского края. Мероприятие проводится по поручению президента РФ Владимира Путина. Планируется, что оно будет проводиться ежегодно.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 июля 2026

Как проверить ВИЧ-статус: советы Роспотребнадзора
08 июля 2026

Суд в Псковской области отказался признать мёртвым скрывающегося от следствия мужчину
08 июля 2026

Эксперт: Конным спортом можно заниматься в любом возрасте
08 июля 2026

Борис Елкин: Уборка Пскова продолжается в полном объёме, несмотря на дождь
08 июля 2026

Что нужно знать перед занятиями конным спортом: рекомендации эксперта
08 июля 2026

Опубликована программа фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских Горах»
08 июля 2026

Сенатор Мельникова поздравила псковичей с Днём семьи, любви и верности
08 июля 2026

Игорь Иванов: Счастливая семья – залог успешного и созидательного труда

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...