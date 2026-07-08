Идричанину Денису Парамонову предлагают присвоить звание Героя РФ

14:56, 08 июля 2026, ПАИ

Депутаты Собрания Себежского округа единогласно поддержали инициативу «Единой России» о присвоении звания Героя РФ Денису Парамонову. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём канале на платформе MAX.



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX



Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX





Денис Парамонов – идричанин, участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества. Он погиб 12 марта 2024 года при защите государственной границы в районе населённого пункта Сподарюшино.

«В тот день он вёл бой с превосходящими силами противника, вызвал огонь на себя и не позволил врагу пройти на территорию России. Это подвиг человека, который до конца выполнил свой воинский долг, защитил Родину», – подчеркнул Александр Козловский.

Депутат рассказал, что рядом с семьёй Дениса Парамонова все эти два года были люди, которые не дали этой истории остаться только болью близких. «Большую работу ведёт Дарья Козьякова – координатор фонда «Защитники Отечества» в Себежском округе, секретарь местного отделения «Единой России». Именно благодаря её настойчивости, поддержке семьи и неравнодушию депутатов этот вопрос получил движение на местном уровне», – отметил Александр Козловский.

Отдельные слова благодарности депутат адресовал Михаилу Каратышу – боевому командиру Дениса Парамонова, кавалеру ордена Мужества, участнику СВО. По словам Александра Козловского, Михаил Каратыш не просто рассказал землякам о подвиге товарища, но и помог найти путь для продолжения работы по присвоению высокого звания.

Впереди ещё много процедурной и документальной работы, однако, как подчеркнул Козловский, главное уже сделано: есть общее решение быть честными перед памятью тех, кто отдал жизнь за страну.

«Со своей стороны готов поддерживать эту инициативу в рамках своих полномочий на федеральном уровне. Денис Парамонов – герой для своей семьи, для Идрицы, для Себежского округа, для всей Псковской области. Вечная память и вечная слава», – подчеркнул Александр Козловский.