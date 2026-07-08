Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Идричанину Денису Парамонову предлагают присвоить звание Героя РФ

Депутаты Собрания Себежского округа единогласно поддержали инициативу «Единой России» о присвоении звания Героя РФ Денису Парамонову. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём канале на платформе MAX.

  • Депутаты Себежского округа поддержали присвоение звания Героя России Денису Парамонову
    Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX
  • Депутаты Себежского округа поддержали присвоение звания Героя России Денису Парамонову
    Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX
  • Депутаты Себежского округа поддержали присвоение звания Героя России Денису Парамонову
    Фото: из канала Александра Козловского в мессенджере MAX

Денис Парамонов – идричанин, участник специальной военной операции, кавалер ордена Мужества. Он погиб 12 марта 2024 года при защите государственной границы в районе населённого пункта Сподарюшино.

«В тот день он вёл бой с превосходящими силами противника, вызвал огонь на себя и не позволил врагу пройти на территорию России. Это подвиг человека, который до конца выполнил свой воинский долг, защитил Родину», – подчеркнул Александр Козловский.

Депутат рассказал, что рядом с семьёй Дениса Парамонова все эти два года были люди, которые не дали этой истории остаться только болью близких. «Большую работу ведёт Дарья Козьякова – координатор фонда «Защитники Отечества» в Себежском округе, секретарь местного отделения «Единой России». Именно благодаря её настойчивости, поддержке семьи и неравнодушию депутатов этот вопрос получил движение на местном уровне», – отметил Александр Козловский.

Отдельные слова благодарности депутат адресовал Михаилу Каратышу – боевому командиру Дениса Парамонова, кавалеру ордена Мужества, участнику СВО. По словам Александра Козловского, Михаил Каратыш не просто рассказал землякам о подвиге товарища, но и помог найти путь для продолжения работы по присвоению высокого звания.

Впереди ещё много процедурной и документальной работы, однако, как подчеркнул Козловский, главное уже сделано: есть общее решение быть честными перед памятью тех, кто отдал жизнь за страну.

«Со своей стороны готов поддерживать эту инициативу в рамках своих полномочий на федеральном уровне. Денис Парамонов – герой для своей семьи, для Идрицы, для Себежского округа, для всей Псковской области. Вечная память и вечная слава», – подчеркнул Александр Козловский.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






08 июля 2026

Как проверить ВИЧ-статус: советы Роспотребнадзора
08 июля 2026

Суд в Псковской области отказался признать мёртвым скрывающегося от следствия мужчину
08 июля 2026

Эксперт: Конным спортом можно заниматься в любом возрасте
08 июля 2026

Борис Елкин: Уборка Пскова продолжается в полном объёме, несмотря на дождь
08 июля 2026

Что нужно знать перед занятиями конным спортом: рекомендации эксперта
08 июля 2026

Опубликована программа фестиваля «Дом Довлатова в Пушкинских Горах»
08 июля 2026

Сенатор Мельникова поздравила псковичей с Днём семьи, любви и верности
08 июля 2026

Игорь Иванов: Счастливая семья – залог успешного и созидательного труда

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...