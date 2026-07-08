Псковская пара участвует в III Всероссийском свадебном фестивале в Москве

15:24, 08 июля 2026, ПАИ

Влюблённые из Псковской области участвуют в III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который проходит в национальном центре «Россия» в Москве сегодня, 8 июля. В торжественной церемонии единовременной регистрации брака примут участие 150 пар со всей страны.

Псковскую область представляют Илья Кузьмин и Анна Васильева – они живут в Пскове. Жених работает в сфере спецтехники, увлекается единоборствами. Невеста – художница, активно участвует в выставках, фестивалях, социальных проектах. Партнёры занимаются волонтёрской деятельностью, путешествуют, любят автоспорт.

«Эмоции невероятные, трепет в душе, очень трогательное и душевное мероприятие, которое объединяет столько любящих сердец», – поделилась впечатлениями с ПАИ Анна Васильева.

Псковичка отметила, что они уже успели принять участие в открытии свадебного фестиваля и посетить прогулку на корабле. «Это лучшее наше решение, в такой великолепный праздник объединить наши сердца. В августе мы сыграем вторую свадьбу с нашими родственниками и друзьями», – рассказала Анна Васильева.

Президент России Владимир Путин поздравил участников III Всероссийского свадебного фестиваля с началом нового этапа в жизни и пожелал счастья. «Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с большим и значимым событием – рождением новой семьи. Желаю счастья и благополучия. Берегите друг друга. Пусть ваши мечты обязательно сбываются. Для каждого из нас семья – это надёжная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Совет да любовь», – приводит слова президента пресс-центр национального центра «Россия».

Напомним, I Всероссийский свадебный фестиваль состоялся в 2024 году в рамках Международной выставки-форума «Россия» – тогда семейный союз заключила 221 пара. Событие стало ежегодным и проводится в День семьи, любви и верности, 8 июля.

В 2025 году мероприятие прошло в национальном центре «Россия», где появилось ещё 206 семей. Девиз фестиваля в 2026 году – «Едины в любви», что перекликается с главной темой года – «Единство народов России».