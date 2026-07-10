Найденный фотоальбом раскрыл новые страницы истории усадьбы Строгановых в Псковской области

12:04, 10 июля 2026, ПАИ

Оригинальный фотоальбом с историческими снимками усадьбы Строгановых в Волышово обнаружили во время подготовки выставочного проекта. Находка поможет восстановить исторический облик памятника архитектуры и уже направлена на реставрацию в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал «Усадьба Строгановых».

Как сообщили авторы проекта, сейчас ведется подготовка первой выставки, которая пройдет за пределами усадьбы. В рамках работы специалисты изучают архивные документы, фотографии и свидетельства, связанные с историей имения.

Одной из наиболее ценных находок стал оригинальный фотоальбом с историческими фотографиями усадьбы Строгановых. По словам организаторов, многие снимки являются любительскими, однако именно они позволяют восстановить утраченный облик усадебного комплекса. Альбом удалось обнаружить благодаря помощи местных жителей.

Сейчас уникальный экземпляр находится на профессиональной реставрации в Санкт-Петербурге.

Помимо фотоальбома, исследователям удалось собрать архивные документы, старые фотографии и воспоминания, которые станут основой будущей выставки и помогут в дальнейшей работе по сохранению и реставрации усадьбы.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.