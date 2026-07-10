Пять главных правил безопасного лета перечислила детский омбудсмен Псковской области

12:40, 10 июля 2026, ПАИ

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова напомнила родителям о правилах безопасности детей во время летних каникул. В программе «Внимание, дети!» на радио «7 НЕБО» омбудсмен призвала взрослых уделить особое внимание профилактике несчастных случаев.

По словам Наталии Соколовой, одной из главных угроз летом остаются водоемы. Она подчеркнула, что ребенок должен постоянно находиться в поле зрения взрослого, даже если хорошо умеет плавать или находится в надувном бассейне.

Еще одна опасность – открытые окна. Детский омбудсмен напомнила, что москитные сетки не способны удержать ребенка, и рекомендовала устанавливать специальные блокираторы или ручки с замком, а также не оставлять детей без присмотра.

Особое внимание Соколова также обратила на риск перегрева. В жаркие часы, с 11:00 до 16:00, детям лучше находиться в тени или помещении, обязательно носить головной убор, регулярно пить воду и использовать солнцезащитный крем даже в пасмурную погоду.

Кроме того, родителям посоветовали быть готовыми к аллергическим реакциям на укусы насекомых, не разрешать детям есть незнакомые ягоды и грибы, а также напоминать правила безопасного поведения на дороге. По словам омбудсмена, при катании на велосипедах, самокатах и роликах необходимо использовать защитную экипировку, а проезжую часть переходить только пешком.

Наталия Соколова также напомнила о правилах общения с незнакомцами. Она рекомендовала заранее договориться с детьми о «семейном пароле» и объяснить, что посторонние взрослые не должны обращаться к ребенку за помощью.

Отдельно детский омбудсмен остановилась на цифровой безопасности. Она призвала родителей контролировать, сколько времени дети проводят в интернете, с кем общаются в социальных сетях и не публикуют ли информацию о своем местонахождении.

«Лето – время отдыха, но безопасность детей во многом зависит от внимания взрослых», – подчеркнула Наталия Соколова.