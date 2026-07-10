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Пять главных правил безопасного лета перечислила детский омбудсмен Псковской области

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова напомнила родителям о правилах безопасности детей во время летних каникул. В программе «Внимание, дети!» на радио «7 НЕБО» омбудсмен призвала взрослых уделить особое внимание профилактике несчастных случаев.

Фото: ПАИ

По словам Наталии Соколовой, одной из главных угроз летом остаются водоемы. Она подчеркнула, что ребенок должен постоянно находиться в поле зрения взрослого, даже если хорошо умеет плавать или находится в надувном бассейне.

Еще одна опасность – открытые окна. Детский омбудсмен напомнила, что москитные сетки не способны удержать ребенка, и рекомендовала устанавливать специальные блокираторы или ручки с замком, а также не оставлять детей без присмотра.

Особое внимание Соколова также обратила на риск перегрева. В жаркие часы, с 11:00 до 16:00, детям лучше находиться в тени или помещении, обязательно носить головной убор, регулярно пить воду и использовать солнцезащитный крем даже в пасмурную погоду.

Кроме того, родителям посоветовали быть готовыми к аллергическим реакциям на укусы насекомых, не разрешать детям есть незнакомые ягоды и грибы, а также напоминать правила безопасного поведения на дороге. По словам омбудсмена, при катании на велосипедах, самокатах и роликах необходимо использовать защитную экипировку, а проезжую часть переходить только пешком.

Наталия Соколова также напомнила о правилах общения с незнакомцами. Она рекомендовала заранее договориться с детьми о «семейном пароле» и объяснить, что посторонние взрослые не должны обращаться к ребенку за помощью.

Отдельно детский омбудсмен остановилась на цифровой безопасности. Она призвала родителей контролировать, сколько времени дети проводят в интернете, с кем общаются в социальных сетях и не публикуют ли информацию о своем местонахождении.

«Лето – время отдыха, но безопасность детей во многом зависит от внимания взрослых», – подчеркнула Наталия Соколова.

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