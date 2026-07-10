В Псковской области ищут волонтёров для разведения потоков автомобилей на АЗС

12:15, 10 июля 2026, ПАИ

В Псковской области начался приём заявок от всех неравнодушных жителей города, готовых помогать на АЗС «Сургутнефтегаз» в качестве добровольцев. Участие волонтёров позволит упорядочить работу заправочных станций в условиях повышенной нагрузки, отметили в Псковском городском молодёжном центре.

Добровольцы будут работать ежедневно в три смены по четыре часа – с пяти часов утра до восьми часов вечера. В их задачи войдёт информирование автомобилистов о действующих правилах отпуска топлива, а также помощь в регулировании очередей на территории автозаправочных комплексов.

Для участия можно зарегистрироваться на портале Добро.рф, чтобы получить волонтёрские часы.

Ранее сообщалось, что сегодня в Псковской области начала работать система разделения потоков автомобилей на АЗС по чётным и нечётным номерам. 10 июля будет осуществляться заправка автомобилей, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6, 8; затем – 11 июля – автомобилей, номера которых начинаются с 1, 3, 5, 7, 9. В дальнейшем будут чередоваться ежедневно.

Также в Пскове введены новые правила отпуска топлива на АЗС «Сургутнефтегаз». Бензин марки АИ‑95 и выше будет доступен для заправки круглосуточно – при условии наличия топлива на станции. Бензин АИ‑92 и дизельное топливо можно будет приобрести только с 14:00 до 00:00.