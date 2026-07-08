Псковичка присоединилась к проекту ЕР и передала школьным библиотекам 80 книг

17:14, 08 июля 2026, ПАИ

Жительница Пскова Мария Станотина передала для библиотек региона около 80 книг из своей домашней библиотеки. Среди них – произведения классической литературы, входящие в обязательную школьную программу, а также учебные пособия, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Как сообщили организаторы акции, о возможности передать книги Мария Петровна узнала из новостных публикаций в интернете. После этого она решила передать литературу туда, где она сможет принести реальную пользу.

«В моей семье всегда бережно относились к печатному слову. Отрадно знать, что эти книги не будут просто храниться на полках, а помогут современным школьникам в учебе, станут подспорьем для учителей и расширят кругозор детей», – отметила Мария Станотина.

В региональном отделении партии поблагодарили псковичку за гражданскую позицию и вклад в просвещение подрастающего поколения.

До 31 июля в Псковской области продолжается сбор литературы для обновления фондов школьных библиотек. Проект реализует «Единая Россия» совместно с фондом «Земляки» при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России.

Организаторы принимают произведения школьной программы, книги для внеклассного чтения, энциклопедии, познавательную литературу и учебные издания. Главное условие – книги должны быть в хорошем состоянии. Пункты приема литературы работают в общественных приемных партии «Единая Россия».

Организаторы также поблагодарили всех жителей региона, которые уже откликнулись на призыв депутата Государственной Думы Александра Козловского и присоединились к акции по обновлению фондов школьных библиотек.