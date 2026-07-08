Сильные дожди прогнозируются в Псковской области

19:44, 08 июля 2026, ПАИ

Ливни ожидаются в отдельных районах Псковской области в вечернее время 8 июля и ночью 9 июля, сообщается в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону на платформе MAX.

По данным синоптиков, ливни ожидаются в Псковской области, начиная с юго‑западных районов. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются в период с 22:00 8 июля до 01:00 9 июля.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными в связи с ухудшением погоды. При возникновении экстренных ситуаций следует звонить по телефону 112.