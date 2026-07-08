Госдума приняла закон о доставке квитанций за ЖКУ через «Госуслуги»

19:21, 08 июля 2026, ПАИ

Государственная Дума РФ приняла в двух чтениях правительственный законопроект, позволяющий отправлять квитанции за оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) в личный кабинет на портале «Госуслуги». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Госдумы.

Документ предусматривает, что электронные платежные документы будут направляться только зарегистрированным пользователям, которые не отказались от их получения в таком формате.

В законопроекте уточняется, что электронная доставка квитанций считается надлежащим уведомлением. В этом случае бумажные дубликаты документов предоставляться не будут.

Эта инициатива является частью мер по поддержке федерального почтового оператора, пишут «Известия». В рамках нововведений также установлено, что банки не будут брать комиссию с «Почты России» за прием электронных платежей за жилищно-коммунальные услуги от граждан.