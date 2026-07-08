Статья старшего помощника прокурора региона опубликована в федеральном журнале «Прокурор»

20:39, 08 июля 2026, ПАИ

Cтатья старшего помощника прокурора Псковской области по связям со средствами массовой информации и взаимодействию с общественностью Рахибы Сулеймановой вышла в новом номере федерального ведомственного издания – журнале «Прокурор» (№ 2/2026), сообщили ПАИ в пресс-службе областной прокуратуры.



Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области



Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области



Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области



Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области







Статья посвящена первому Псковскому молодёжному межрегиональному форуму «Молодёжь и закон», который прошёл в Псковской области. В материале подчеркивается, что форум стал не просто мероприятием, а точкой отсчета для новой традиции в регионе. Прокурор здесь выступает не в карающей роли, а в качестве старшего наставника, способного увлечь молодых людей идеей служения праву и закону, отметили представители прокуратуры.

«Уже сейчас есть договоренность о регулярном проведении форума. А значит, эстафета правового просвещения продолжается», – резюмирует автор в своей работе.

Отметим, журнал «Прокурор» является федеральным официальным изданием, освещающим ключевые аспекты деятельности надзорного ведомства и правоприменительной практики. Размещение материала на финальной обложечной полосе традиционно считается наиболее имиджевым в печатной полиграфии.