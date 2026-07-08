В Великих Луках подвели итоги работы полиции за первое полугодие 2026 года

21:54, 08 июля 2026, ПАИ

Совещание по итогам оперативно‑служебной деятельности подразделения за первое полугодие 2026 года прошло в ОМВД России по городу Великие Луки, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Перед началом заседания прошла торжественная церемония награждения сотрудников. В мероприятии приняли участие врио начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Еременко и начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Василий Фёдоров.

В ходе церемонии ряду сотрудников присвоили очередные специальные звания, а отличившихся полицейских наградили грамотами УМВД России по Псковской области. Погоны и грамоты от имени руководства регионального Управления вручил Сергей Еременко.

На совещании также заслушали отчёты представителей служб и подразделений ОМВД по городу Великие Луки о результатах работы в январе – июне 2026 года.