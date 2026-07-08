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Общество

В Псковской области вводят экспериментальную схему разделения потоков машин на АЗС

С 10 июля в Псковской области начнёт действовать система разделения потоков автомобилей на автозаправочных станциях по чётным и нечётным дням. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Схема следующая: 10 июля будет осуществляться заправка автомобилей, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6, 8; затем – 11 июля – автомобилей, номера которых начинаются с 1, 3, 5, 7, 9. В дальнейшем будут чередоваться ежедневно.

Решение принято на основании многочисленных обращений жителей региона. Власти изучили опыт других субъектов РФ, где уже реализуются аналогичные меры, и адаптировали его для Псковской области.

Как отметил Михаил Ведерников, эти меры призваны сократить очереди на заправках на период поиска альтернативных поставщиков топлива.

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