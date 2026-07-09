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Общество

Государство в смартфоне. Как Россия переписала правила цифровых услуг

Ещё лет десять назад стандартный маршрут гражданина, которому нужна была справка от государства, выглядел примерно так: очередь в МФЦ утром, обеденный перерыв у чиновника в разгар рабочего дня, бумажки, которые теряются, печати, которых не хватает. Сегодня этот маршрут можно пройти, не вставая с дивана – и Россия здесь оказалась не просто в числе первых, а среди мировых лидеров цифровизации государственных услуг.

Иллюстрация сгенерирована ИИ

На портале «Госуслуги» сейчас зарегистрировано 120 миллионов пользователей – это 95% всех граждан страны старше 14 лет. Ежедневная аудитория портала превышает 14 миллионов человек, а каждый день через него подаётся свыше 2 миллионов заявлений. Вице-премьер Дмитрий Григоренко, докладывая президенту Владимиру Путину о развитии цифровых сервисов, не без оснований назвал Россию одной из передовых стран в вопросах оказания госуслуг: эти слова подкреплены реальными результатами.

Главное изменение последних лет – не просто рост числа доступных сервисов (хотя и он впечатляет: с 20 услуг в 2009 году до почти 2,4 тысячи к 2025-му), а качественный сдвиг в логике работы портала. Вместо того чтобы самостоятельно разбираться, в какое ведомство идти и какие документы собирать, человек теперь выбирает «жизненную ситуацию»: рождение ребёнка, строительство дома, выход на пенсию, поступление в вуз. На портале уже запущено 70 таких федеральных сценариев, которыми воспользовались 72 миллиона человек.

Эффект оказался измеримым и ощутимым. Сроки получения услуг сократились примерно на треть, количество необходимых документов – тоже на треть, а число очных визитов в ведомства упало сразу на 60%. Если обычную госуслугу в среднем ждут несколько недель, то в рамках «жизненной ситуации» – всего несколько дней. Каждая вторая пара подаёт заявление о браке через «Госуслуги», а в этом году абитуриенты направили через портал свыше 2 миллионов заявлений в вузы – на треть больше, чем годом ранее.

Федеральный тренд активно подхватывают регионы. И здесь показателен пример Псковской области – региона, который в цифровой трансформации явно не собирается оставаться в хвосте. Псков – один из лучших по динамике роста в стране в наращивании цифровизации. Показатель «цифровой зрелости» ключевых отраслей достиг 80% при целевом значении 55%.

Ещё красноречивее выглядит конкретный прогресс в сфере госуслуг. Восемь лет назад в Псковской области в электронном виде можно было получить ровно одну государственную услугу. Сегодня их уже более 100. На портале «Госуслуги» зарегистрировано свыше 400 тысяч жителей региона, а запись к врачу через портал стала самой востребованной услугой – она исчисляется уже миллионами обращений. В феврале 2026 года Минцифры включило Псковскую область в список 27 регионов-лидеров по цифровизации мер поддержки участников СВО и членов их семей.

Цифровые сервисы развиваются не только вширь, но и вглубь. Портал уже интегрировал отечественный ИИ: робот Макс круглосуточно отвечает на вопросы пользователей, и только за первые 15 лет работы он провёл около 2 миллиардов консультаций. В сделках с недвижимостью появилась биометрическая идентификация – это делает сделку безопаснее, убирая риск мошенничества с поддельными документами.

Тема безопасности, впрочем, заслуживает отдельного разговора. Президент прямо попросил вице-премьера Григоренко оценить защищённость личных кабинетов. Угрозы реальны, число IT-преступлений с 2019 по 2024 год выросло в 2,5 раза. Но уже приняты два пакета защитных мер – и они дали результат: в 2025 году число таких преступлений впервые пошло на убыль, снизившись на 12%. Самозапрет на кредиты, маркировка звонков от официальных организаций, платформа «Антифрод» – всё это работающие инструменты, которые 92% россиян уже считают полезными.

Цифровые госуслуги в России – это не просто удобство. Это системное переустройство отношений между государством и гражданином: государство приходит к человеку, а не заставляет его ходить по кабинетам.

Андрей Разумов
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