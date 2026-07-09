Курс «Русский язык как государственный» включат в программу вузов
Президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по вопросам поддержки русского языка, сообщает РИА Новости.
В частности, глава государства поручил представить предложения по дополнительному регулированию использования государственного языка в рекламе; включить курс «Русский язык как государственный» в программу вузов; проанализировать, насколько школьные учебники по языку и литературе соответствуют заданиям в ЕГЭ; подготовить проекты президентских указов о создании организации «Российское Пушкинское общество» и установлении Дня детской книги; принять дополнительные меры по поддержке развития русского жестового языка.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения утвердило новые правила преподавания истории в 5–9-х классах.
О Международном кинофестивале «Западные ворота» поговорили в программе «Минкульт». Главное
Дорожки, тренажёры и видеонаблюдение: Корытовский лесопарк в Пскове планируют благоустроить к концу лета