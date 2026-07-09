Участок дублёра Крестовского шоссе в Пскове перекроют с 13 июля

19:09, 09 июля 2026, ПАИ

С 13 по 17 июля будет перекрыт участок дублёра Крестовского шоссе в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Перекрывается движение на дублёре Крестовского шоссе в районе дома №23. В качестве объезда доступно само Крестовское шоссе.

Ранее сообщалось, что однополосное движение ввели на круге на пересечении улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове с 1 по 31 июля.