Итоги работы Псковского землячества в первом полугодии обсудили в Москве

20:32, 09 июля 2026, ПАИ

Итоги работы Псковского землячества в первом полугодии обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников совместно с активными общественниками и сенаторами Алексеем Наумцом и Натальей Мельниковой на площадке Представительства региона в Москве. Об этом глава региона сообщил в своём канале в MAX.

Сообщество активно растёт и уже объединяет более 90 человек. «Важно, что представители самых разных профессий и возрастов, волею судеб оказавшиеся вдали от родного региона, не забывают малую Родину и готовы внести вклад в развитие Псковской области. Участники встречи представили свои инициативы», – отметил Михаил Ведерников.

Так, уроженец Пустошкинского района Андрей Левшин поделился опытом продюсирования событийных мероприятий в родной деревне Щукино. Фестивали «Деревня» и «Щука крылатая» собрали тысячи гостей, а «Деревня» вошёл в топ проектов поддержки Агентства стратегических инициатив.

Новые проекты Андрей Левшин планирует реализовывать, в том числе, под кураторством старшего коллеги – бизнесмена Павла Матвеева, с которым познакомился в Псковском землячестве.

Михаил Ведерников обратил внимание активистов землячества на успешные региональные практики, которые могут стать основой дальнейшего развития новых идей, и призвал участвовать в грантовых конкурсах различного уровня. Наиболее перспективные идеи запланировано обсудить на следующей встрече с участием профильных региональных экспертов.