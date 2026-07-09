Вопросы сохранения и популяризации объектов всемирного наследия обсудили в Пскове

18:49, 09 июля 2026, ПАИ

Шестой межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» открылся в Псковской области 9 июля на базе историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василева. Эксперты отрасли обсудили сохранение и популяризацию объектов всемирного наследия, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Форум объединил представителей власти, науки, образования, культуры, туризма и общественных организаций, которые обсудят методы сохранения и охраны объектов всемирного наследия, способы их популяризации и изучения, а также расскажут об эффективных моделх управления такими объектами.

Приветственный адрес участникам мероприятия направил директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры России Роман Рыбало: «Сегодняшняя встреча имеет особое значение. Она объединяет представителей научного сообщества, органы государственной власти и специалистов сфере охраны культурного наследия. Россия обладает богатейшим историко-культурным наследием, и объекты, расположенные на ее территории, занимают достойное место в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время на территории страны находится 34 таких объекта. Символично, что данная дискуссия проходит именно в Пскове – городе, в котором расположены объекты культурного наследия – храмы Псковской архитектурной школы, объединяющие десять уникальных памятников и являющиеся примером бережного сохранения и популяризации культурного наследия. Уверена, форум станет важно площадкой для профессионального диалога и обмена опытам».

Плодотворной работы делегатам форума пожелал руководитель управления Миникульта РФ по СЗФО Андрей Ермаков. Он рассказал о наиболее масштабных работах и исследованиях, которые ведутся в России в области сохранения и восстановления объектов культурного наследия, в том числе в Псковской области.

Еще одно приветствие прозвучало от ответственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Елены Галактионовой. «Неслучайно уже не первый год форум принимает Псковская земля. На ее территории расположены храмы псковской архитектурной школы, включенные в список ЮНЕСКО в 2019 году. За годы совместной работы по итогам заседаний представлены значительные результаты. Представители регионов накапливают совместный опыт и более активно вовлекаются в тематику продвижения нашего достояния, внедряются инновационные методы реставрации, максимально широко задействуются возможности цифровизации, разрабатываются эффективные стратегии по управлению и развитию объектов. Благодаря этому ежегодно растет туристический поток. Объекты из списка ЮНЕСКО становятся визитной карточкой нашей страны», – отметила в своем приветственном адресе Елена Галактионова. Она также выразила слова благодарности правительству Псковской области, региональному Министерству культурного наследия, Научно-производственному центру по охране памятников и другим организаторам форума.

Приветствие участникам форума направил президент Союза реставраторов России Вячеслав Фатин. Он отметил, что профессиональное взаимодействие и координация усилий на псковской площадке неизменно открывают высокий потенциал для выработки актуальных отраслевых решений. Также в адрес делегатов прозвучало обращение министра культурного наследия Псковской области Вадима Нэдика, которое зачитал его заместитель Антон Заруцкий.

В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония вручения наград победителям 9-го Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие». Отметим, Псковская область отмечена фестивале наибольшим количеством наград.

Форум проходит под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Среди организаторов – правительство Псковской области, Министерство культурного наследия региона, Научно-производственный центр по охране памятников, а также Институт наследия имени Д. С. Лихачева, Национальный комитет ИКОМОС (Россия), Союз реставраторов России и другие организации.