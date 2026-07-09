Новые детские площадки устанавливают в Псковском округе
Новые детские игровые площадки устанавливают в населённых пунктах восьми территориальных отделов Псковского муниципального округа. Об этом глава муниципалитета Наталья Фёдорова сообщила в своём канале в мессенджере MAX.
В Карамышево и Неелово новое оборудование займет место прежних игровых элементов, которые ранее демонтированы.
Все площадки приобретены за счет муниципального бюджета. В двух населённых пунктах – деревнях Соловьи и Нижние Галковичи, в работу включились местные ТОСы: в Соловьях активисты на средства гранта приобрели дополнительные игровые элементы, а в Нижних Галковичах проводят установку детской площадки.
«Обращаюсь с просьбой к родителям! Обновление долгожданное, но необходимо поговорить с детьми, чтобы ребята до завершения установки элементов не играли с оборудованием. Сотрудники теротделов фиксируют такие случаи, это небезопасно. Погодные условия не позволяют в короткий срок произвести установку игровых элементов, особенно в части работ по бетонированию. Нужно еще чуть-чуть подождать, чтобы дети смогли безопасно и с удовольствием играть на обновленных площадках», – сказала Наталья Фёдорова.
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