Ремонт продолжается на автодороге Дедовичи – Дно – Костыжицы
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются ремонтные работы на дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Cпециалисты приводят в порядок участок с 64-го по 67-й километр. Сейчас подрядчик фрезерует старое покрытие. Параллельно специалисты ремонтируют и меняют водопропускные трубы, а также обновляют автобусные остановки.
На следующем этапе – укладка двух слоёв асфальта, восстановление съездов и укрепление обочин. Для безопасности дорожники нанесут свежую разметку.
Работы выполняет подрядная организация АО «Буер». Завершить ремонт планируют уже в августе.
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