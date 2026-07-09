Ремонт продолжается на автодороге Дедовичи – Дно – Костыжицы

20:56, 09 июля 2026, ПАИ

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются ремонтные работы на дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Cпециалисты приводят в порядок участок с 64-го по 67-й километр. Сейчас подрядчик фрезерует старое покрытие. Параллельно специалисты ремонтируют и меняют водопропускные трубы, а также обновляют автобусные остановки.

На следующем этапе – укладка двух слоёв асфальта, восстановление съездов и укрепление обочин. Для безопасности дорожники нанесут свежую разметку.

Работы выполняет подрядная организация АО «Буер». Завершить ремонт планируют уже в августе.