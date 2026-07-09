В России разрабатывают вакцину против аллергии на животных
В России разрабатывают вакцину против аллергии на животных, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом пишет «Интерфакс».
«Сегодня препараты противоаллергической вакцины находятся в разработке. Поэтому, когда будут завершены, тогда и объявим», – сказал Михаил Мурашко на площадке форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия».
Ранее псковский иммунолог дала советы аллергикам о том, как вести себя с марта по октябрь.
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