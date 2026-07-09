Великолукский боец Шамилов ответил, насколько близок к титульному поединку в ACA

16:39, 09 июля 2026, ПАИ

Профессиональный великолукский боец ММА Руслан Шамилов заявил, что обсуждает проведение боя за титул в Лиге ACA. В интервью программе «Лики Лук» на «Первом Псковском» он сообщил, что считает себя одним из главных претендентов.

«Я перестал следить за этими рейтингами. Там постоянно кого-то ставят выше меня – то из другой весовой, то вообще непонятно откуда. Главное, что у меня шесть побед», – сказал Шамилов.

По его словам, в его весовой категории соперников с шестью победами нет, и он является одним из претендентов на титул. Он уточнил, что в данный момент с руководством лиги обсуждается возможность проведения его следующего боя за титул. «Я очень близок к титулу, и, возможно, следующий бой мой будет за титул. Это сейчас пока обсуждается с руководством лиги», – отметил он.

Напомним, уроженец Великих Лук Руслан Шамилов уже много лет входит в число ведущих бойцов смешанных единоборств (ММА) Псковской области, а его имя известно далеко за пределами региона. Он стал первым в истории Псковской области обладателем звания «Мастер спорта России» по ММА.