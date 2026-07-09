Великолукский боец Шамилов: Я допустил ошибку, которая чуть не стоила мне победы

17:44, 09 июля 2026, ПАИ

Профессиональный великолукский боец ММА Руслан Шамилов в эфире программы «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский» признал, что допустил грубую ошибку в бою с Дмитрием Арышевым на турнире АСА 204 в Омске. По его словам, они с тренером знали, что соперник в каждом бою идёт с левым боковым ударом, однако Шамилов среагировал неправильно.

«Я должен был стоять на своём месте, не делать отхода назад и встречать его на левой боковой навстречу. Но тело сработало так, что я пошёл назад и опустил правую руку, хотя я должен был стоять на своём месте, без отхода назад и встречать его на левой боковой также навстречу. <...> Такую вот ошибку я допустил, которая мне чуть не стоила боя», – пояснил спортсмен. Он добавил, что эта ошибка была очевидна и «даже дураку понятно», но, несмотря на предварительное знание, он повторил её в бою.

Шамилов подчеркнул, что после пропущенного удара ему пришлось импровизировать, хотя в целом заготовки с тренером срабатывали. Он также отметил, что начал немного бороться, что тоже было в плане, если что-то пойдёт не так. Однако основной упор он делал на ударную технику, чтобы доказать своё превосходство в этом компоненте.

Напомним, уроженец Великих Лук Руслан Шамилов уже много лет входит в число ведущих бойцов смешанных единоборств (ММА) Псковской области, а его имя известно далеко за пределами региона. Он стал первым в истории Псковской области обладателем звания «Мастер спорта России» по ММА.