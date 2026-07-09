Руслан Шамилов: Поддержка болельщиков – это дополнительная энергия в бою

16:04, 09 июля 2026, ПАИ

Профессиональный великолукский боец ММА Руслан Шамилов в эфире программы «Лики Лук» на телеканале «Первый Псковский» признался, что поддержка болельщиков и великолучан даёт ему дополнительную энергию.

«Каждый поддерживает как может – начиная от властей города и заканчивая ребятами, которые поддерживают меня возле телевизора. Это всё подпитывает меня энергией», – отметил Шамилов.

Он подчеркнул, что поддержка не является для него лишней ответственностью, а, наоборот, придаёт дополнительные силы.

Напомним, что в июне Руслан Шамилов отправил в нокаут соперника на турнире АСА 204 в Омске. Подробнее читайте здесь.