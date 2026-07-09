«Слабое и нелепое оправдание»: великолукский боец Шамилов ответил секунданту Арышева

16:27, 09 июля 2026, ПАИ

Профессиональный великолукский боец ММА Руслан Шамилов резко отреагировал на заявление секунданта бойца Дмитрия Арышева о том, что тот мог завершить бой на турнире АСА 204 в Омске нокаутом в первом раунде, но из «добрых побуждений» не стал. В интервью программе «Лики Лук» на «Первом Псковском» Шамилов назвал эти слова «слабым и нелепым оправданием».

«Мне кажется, Диме самому было стыдно за своего товарища. Потому что Дима сам по себе сильный человек. Не знаю, слабый он [секундант] человек или нет, но это было слабое и нелепое оправдание», – сказал боец. Он добавил, что зрители в интернете всё видели и комментарии подтверждают его правоту.

Шамилов также отметил, что стилистически Арышев подходил ему как соперник. Несмотря на пропущенный удар, великолучанин считает, что в техническом плане он лучше соперника и доказал это «почти без изъянов».

Напомним, что в июне Руслан Шамилов отправил в нокаут соперника на турнире АСА 204 в Омске. Подробнее читайте здесь.

Добавим, что уроженец Великих Лук Руслан Шамилов уже много лет входит в число ведущих бойцов смешанных единоборств (ММА) Псковской области, а его имя известно далеко за пределами региона. Он стал первым в истории Псковской области обладателем звания «Мастер спорта России» по ММА.