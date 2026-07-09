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Культура

«Атласы Блау»: шедевр голландской картографии XVII века представлен в Псковском музее

Сотрудники Псковского музея-заповедника в рубрике «Экспонат недели», посвящённой самым интересным предметам выставки «Листая земли, страны и века», рассказали о центральном экспонате экспозиции – «Атласах Блау» середины XVII века.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Атласы были изданы известным голландским печатным домом Блау, основанным картографом и издателем Виллемом Блау. Увлекаясь математикой, астрономией и историей, он поставил перед собой цель «описать весь мир – небеса и землю». После его смерти дело продолжили сыновья, выпустившие в 1662 году 11-томный «Большой Атлас», ставший одним из признанных шедевров мировой картографии.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Издание содержало наиболее полные на тот момент сведения о Европе, Азии, Африке и Америке. Атласы выпускались как в чёрно-белом, так и в раскрашенном вариантах и считались престижным подарком для правителей и представителей знати. Один из экземпляров был переплетён в пурпурную кожу и преподнесён султану Мехмеду IV, а в московском Чудовом монастыре отдельные тома переводили на церковнославянский язык.

Из одиннадцати томов «Большого Атласа» восемь сегодня хранятся в Псковском музее-заповеднике. Это крупноформатные книги в переплётах из белой веленевой кожи с золотым тиснением и золотым обрезом, выполненные на прочной бумаге с водяными знаками и богато оформленные гравюрами.

В атласах представлены физические, политические и этнографические карты, дополненные изображениями природы, городов, людей, животных и текстовыми описаниями. Помимо достоверных сведений, на картах встречаются и фантастические образы, вдохновлённые рассказами путешественников.

Первые пять томов посвящены европейским государствам. В первом томе помещена аллегорическая композиция Geographia Blaviana, изображающая географию в образе женщины, путешествующей в окружении символов частей света.

На выставке во Дворе Постникова представлены увеличенные копии страниц атласов, позволяющие подробно рассмотреть старинные карты, в том числе изображение Пскова. Выставка «Листая земли, страны и века» продолжает работу и открыта для посетителей.

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