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Культура

Алексей Дунаевский призвал присмотреться к кинематографу республик России

Татарстан стремительно набирает обороты в киноиндустрии и вплотную приближается к тройке ведущих кинематографических регионов России. Об этом заявил кинокритик, журналист, киновед, программный директор кинофестиваля «Западные ворота» Алексей Дунаевский в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 9 июля.

Фото: ПАИ

По его словам, сегодня лидерами в этой сфере остаются Москва, Санкт-Петербург и Якутия.

«Мало кто мне поверит, но каждый год в Абхазии создаётся десять полнометражных игровых картин. Пора знакомиться с этим регионом», – отметил Алексей Дунаевский.

Эксперт добавил, что в Башкортостане гораздо активнее снимают короткометражное кино, тогда как полный метр появляется реже.

«Как только там появляется полнометражная картина, я сразу вцепляюсь в неё мёртвой хваткой, чтобы показать другим. Мне бы хотелось показать всем и полнометражные фильмы этого региона», – добавил гость студии.

Говоря о содержании фильмов, которые снимают в российских республиках, Алексей Дунаевский выделил две равные по объёму группы проектов. Примерно 50 % составляют фильмы-сказки, ленты на этнографическом материале и экранизации произведений ведущих местных авторов. Оставшиеся 50 % – это кино, адресованное широкой аудитории. Речь идёт о городских и деревенских историях, понятных и близких любому зрителю вне зависимости от региона проживания.

Посмотреть фильмы российских республик можно на VII Международном кинофестивале «Западные ворота», который пройдёт с 23 по 26 июля.

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