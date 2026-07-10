Псковичей предупреждают о возможном отключении воды на нескольких улицах
Временное приостановление водоснабжения возможно для жителей некоторых улиц в Пскове, сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».
Воды не будет по следующим адресам: улица Некрасова, дома 11, 14, 16; улица Советская, дома 40, 42б и 42г; Октябрьский проспект, дом 7а.
Жителей указанных домов просят учитывать эту информацию.
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