Псковичей предупреждают о возможном отключении воды на нескольких улицах

09:19, 10 июля 2026, ПАИ

Временное приостановление водоснабжения возможно для жителей некоторых улиц в Пскове, сообщается в группе горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Воды не будет по следующим адресам: улица Некрасова, дома 11, 14, 16; улица Советская, дома 40, 42б и 42г; Октябрьский проспект, дом 7а.

Жителей указанных домов просят учитывать эту информацию.